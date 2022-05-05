中美晶召開董事會，會中通過2022年第一季財報，合併營收187.69億元，歸屬於母公司的稅後淨利12.65億元，每股盈餘2.16元。另外也通過2021年下半年的股利發放案，擬配發每股4.5元現金股利，若計入上半年已發放的每股3.5元，全年共將發出每股8元股息。

中美晶第一季合併營收187.69億元、年成長16.9％，營業毛利74.62億元、毛利率達39.75％，營業淨利62.05億元，稅前淨利7.03億元，歸屬於母公司的稅後淨利12.65億元、相比去年同期減少2.4％，每股盈餘2.16元。中美晶指出，營收自2020年第三季起持續成長，且單季營收、營業毛利率與營業淨利率皆締造歷史最高之佳績。其中半導體子公司環球晶圓的合併營收163.07億元，稅後淨利17.46億元，稅後每股盈餘為4.01元。惟若排除子公司環球晶圓持有Siltronic AG股票之非現金金融資產評價損失影響，第一季中美晶每股盈餘將達6.21元。

中美晶董事會亦通過2021年下半年的現金股利發放案。2021年下半年度擬配發每股4.5元現金股利，配發總金額為26.38億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股8元、總金額46.90億元的現金股利，股利配發率高達69％。