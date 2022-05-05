本土疫情失守，在野人士要求衛福部長陳時中下台負責，面對記者詢問，陳時中一時語塞，最後回答：「已經下台了就沒有回應了！」陳時中是預知即將下台所透露的口風，還是面臨想走卻走不了而吐露的無奈之言？資深媒體人羅友志直言：「五月真是民進黨的大劫月，2021的3+11栽了『皇太子』，2022的『新台灣模式』會倒了克拉克？」

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

回顧新冠肺炎防疫初期，陳時中頂著防疫指揮官的光環，每天在媒體大量曝光，獲廣大民意支持。2020年台灣疫情不嚴重時，陳時中猶如人氣王，被部分藍綠的縣市長爭相邀請，到各縣市去振興國旅及行銷產業，所形塑的「順時中」威力更是驚人！

即便是去年中本土疫情爆發，任何逆時中的批評，陳時中都可以迎刃而解，各種困境也能化險為夷。譬如當各界檢討「機組員3+11檢疫制度」決策，陳時中只講一句「我負責」，不用下台也不需道歉，就能為長官們擋子彈。

今年4月上旬縱使本土疫情已經升溫，但陳時中將代表民進黨參選台北市長的傳聞不斷，蔡政府口頭宣示「重症清零、輕症控管」的「新台灣模式」後，一般認為是陳時中華麗轉身、參選台北市長的精心安排，但是疫情失控後，民眾才發現政府防疫的整備量能根本沒有到位。

羅友志今(5日)在臉書撰文直言：「五月真是民進黨的大劫月。2021的3+11栽了『皇太子』，2022的『新台灣模式』會倒了克拉克？」（克拉克為英文clock「時鐘」的音譯）。