New Official Art Reveals Advanced F-22 Capabilities, Possibly JATM | Read more https://t.co/vFALI6XiTX pic.twitter.com/TGbBBZhK3h — Air Force Magazine (@AirForceMag) May 4, 2022

美國空軍近期公開F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機的未來想像圖，可見其攜帶多項新設備；《空軍雜誌》（Air Force Magazine）4日指出，這些利器應是匿蹤副油箱、紅外線搜索與追蹤（IRST）莢艙，以及AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM），顯然是用來對付中國大陸威脅。

根據報導，美國空軍空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark D. Kelly）上將近期在Instagram上，公開了F-22的未來想像圖，圖中可見3架F-22，每架皆於機翼下掛載2具匿蹤副油箱和2具匿蹤莢艙，最前方的F-22還發射了1枚空對空飛彈。

《空軍雜誌》指出，美國空軍已在2023財年預算需求中揭露新匿蹤副油箱計畫，稱其為「低阻力副油箱與派龍架系統」（Low Drag Tank and Pylon system，LDTP），不僅允許F-22在增加接戰範圍的同時維持超音速飛行能力，更對派龍架進行特別設計，使其能藉智慧掛架氣動技術準確控制副油箱等的釋放作業，也確保本身對F-22阻力和匿蹤性能的影響降到最低。

而圖中的匿蹤莢艙，則可能配備F-22機隊期待已久的IRST系統，確保其偵測低雷達截面積（RCS）目標的能力，也降低敵方電子干擾對作戰的影響；《空軍雜誌》認為，2具莢艙除了探測範圍涵蓋前方與側面的IRST系統，可能也會整合某些電戰能力。

最後，F-22於圖中發射的飛彈並非現役AIM-9或AIM-120，顯然是美國空軍正在研發的新型空對空飛彈；而由於目前的JATM和「長程接戰武器」（LREW）計畫中，前者的尺寸預計與AIM-120相仿，能直接收納進F-22的內部彈艙中，故此次描繪的較有可能是JATM。

美國空軍目前對戰術戰機的進一步航程需求，主要建立於太平洋戰區缺乏安全的前沿基地上；IRST系統能因應共軍殲20、FC-31等匿蹤威脅；JATM則確保美軍面對大陸霹靂15長程空對空飛彈時不致於遭到壓制。智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）所長、退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）也指出，升級現有F-22機隊是美軍因應中國大陸威脅「最具成本效益的選項」。