穩懋(3105)4月合併營收為18.01億元，月減2.56%，受到大陸智慧型手機庫存調整影響，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比，單季毛利率預計約為high-twenties至low-thirties水準，公司目前亦未看到第3季明確狀況，預期還是保守看待。

俄烏戰爭加深通膨力道及大陸地區封控，致使智慧型手機市場需求急凍，連帶手機PA庫存調整程度及時間較預期嚴重，穩懋4月合併營收為18.01億元，月減2.56%，年減11.03%，累計1至4月合併營收為73.64億元，年減8.24%。

穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比(約6%到9%)，單季毛利率預計約為high-twenties(26%到29%)至low-thirties(31%到34%)水準，由於營收下滑，預期第2季產能利用率將較第1季70%差一點，至於差多少要看實際出貨及投片狀況。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，大陸疫情不是很明朗，大都市有封城動作，對民生消費造成很大影響，目前來看，第2季大陸智慧型手機市場面臨下行，庫存持續調整是無庸置疑的，PA在庫存調整程度及時間看起來再嚴重一點，由於大陸PA設計公司佔我們PA客戶約30%到40%，雖然第3季還沒看到明確狀況，基本上還是保守看待。