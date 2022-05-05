中聯資（9930）Q1合併營收為27.56億元、年增6.32％，單季營業利益為2.37億元、年減7.42％，單季稅後淨利為1.85億元、年減5.61％，EPS為0.75元。

東和鋼鐵Q1稅後淨利12.84億元 EPS為1.75元
三大業務成長 上洋首季EPS3.72元創同期新高
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