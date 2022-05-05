南韓演藝圈大咖夫妻檔玄彬、孫藝真，在3月底舉辦世紀婚禮後，緊接著在4月中旬前往美國度蜜月，月底才返回韓國，而現有網友目擊小倆口現身戶政事務所登記，正式成為夫妻，不過雙方經紀公司都未做出回應。

4日有網友透露去江南區的戶政事務所辦事，沒想到碰到玄彬、孫藝真夫妻檔，直呼「玄彬、孫藝真今天登記結婚了」，並以「不得了啦」表達興奮之情，而除了該網友，也有其他網友表示巧遇，更增添傳言的真實性。

而偶遇玄彬、孫藝真的消息一出，也在網路上造成迴響，紛紛留言祝福，「都結婚了，登記也理所當然」，但也有人認為爆料文章已經侵犯兩人私生活，目前相關文章都已刪除，而玄彬、孫藝真所屬經紀公司也沒有相關回應。

玄彬、孫藝真從世紀婚禮到度蜜月，一舉一動都受到大批網友關注，不僅在機場玄彬霸氣護妻，更在美國當地蜜月時，被不少粉絲捕獲，甜蜜互動閃瞎不少人，而據悉，南韓結婚登記沒硬性規定雙方皆到場，但玄彬和孫藝真仍親自到現場，也讓網友們都直呼要永遠幸福。