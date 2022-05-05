前淡水警分局偵查隊警員蔡至恩，被控藉偵辦的性侵案件許姓當事人勒索60萬，胞兄還假藉自己是刑警到被告公司索取尾款，全程遭許男錄音，並有超商取款的10萬元畫面，2人均涉犯貪汙罪，士林地院5日進行言詞辯論，蔡至恩承認部分罪行，否認藉勢藉端勒索財物，審判長諭知6月16日宣判。

蔡至恩坦承偽造文書、洩漏國防以外之機密給胞兄，不過那只是在家吃飯不小心說出，否認刑度10年以上貪汙罪行，辯稱自己辦案「主動、積極」，才會到許家找被告。

檢察官論告指出，蔡至恩並未依規定受理性侵報案，甚至連傷害案都沒有成案，就透過資料系統查詢許男個資，還與胞兄一起到許家，穿著刑警背心並告訴大樓管理員要到許家搜索，為了勒索金錢，但因許家無人而離去，胞兄手拿刑警背心並參與其中。

檢方指出，去年5月7日，蔡至恩等2人與許男約在淡水一間超商外，聲稱可以「大事化小」，胞兄還說「他會幫你消案」，還說「一口價6」，許男當場交出10萬元。檢方建請法院從重量刑。

蔡至恩辯稱，從頭到尾都沒有說數字6，都是許男說的。胞兄辯稱，自己莫名其妙地坐上電梯，因為好奇心出門，在超商外巧遇許男。

蔡至恩說，警局政風、督察人員調查時都否認，直到律師羅愛玲面會時，他才認為自己做錯了，因為大嘴巴亂說話，至今都認為自己罪不至此，不是基於吃案的心態，也沒有想勒索，而胞兄只因比較雞婆，想要看看老同學的先生長什麼樣子，才會一同前往，反指許男心態不正。

羅愛玲說，不是要替蔡至恩辯到無罪，而是要規勸蔡將此事「當作前的正能量」，並敘述自己現已58歲，從民國91年刑事訴訟法修改前擔任律師，整個法院、檢察官、辯護人的沿革歷史，庭訊歷時4許時，審判長諭知6月16日上午11點半宣判。