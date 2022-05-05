胡軍（左起）、和張若昀在劇中飾演父子。（中視提供）

胡軍第一次飾演老謀深算的角色。（中視提供）

強檔口碑大戲《雪中悍刀行》5月11日晚間9點在中視開播，該劇改編自同名小說，由實力派演員胡軍、張若昀主演，故事講述北椋王徐驍（胡軍飾演），為了讓兒子徐鳳年（張若昀飾演）接班，用盡心機巧妙佈局，先是讓徐鳳年遊歷江湖，返家後又面臨一連串的考驗抉擇，就連他身邊的人也都是徐驍精心安排，最終目的就是要讓北椋世子接下重任。

對胡軍來說，當初接下這部戲，最關鍵的準備就是讀劇本，他希望這個人物能跟以往自己的角色做出區別，「徐驍從頭到尾是一個下棋的人。」徐家上下幾乎都成了棋子，而「徐驍」總是在該狠的時候狠，該裝傻時裝傻，「詮釋過程就是在體驗。」胡軍也演過不少古裝劇，人物包括喬峰、項羽、朱元璋等，都是性格正義的類型，相較之下老謀深算的「徐驍」則是他古裝劇中沒有碰觸過的，「一開始是笑臉迎人，馬上一轉眼變成一種有心機的人，這種轉折對演員來說很過癮。」他更認為要跟「徐驍」多學習，「他把天細看的多麼通透，把各種關係看的多麼通透。」

《雪中悍刀行》整部戲圍繞在徐驍、徐鳳年這對父子檔相互諜對諜，表面上衝突不斷，心底則是愛之深，這父子真情讓胡軍挺有共鳴，甚至聯想到自己的兒子，「作為一個父親，為孩子所付出的那些東西都是心甘情願的，劇中是讓他去經歷江湖，把所有的局都佈好，用自己的行為去感染兒子知道自己的重擔。」戲外胡軍對兒子沒有一點一分的要求，可說毫無拘束，只要不違法，他更真心吐露：「只想當一個普通的父親。」他受訪時提及，從不允許兒子成績考前三名，這開明的觀念反而讓兒子的學習特別好。

演出古裝劇，背台詞對於胡軍來說並不難，「這是演員基本的。」即使戲已經殺青，事後演員為戲宣傳進行直播時，胡軍隨口就能說出一段台詞，他也提到劇情中，與張若昀進入家中暗道密室，在供奉的老將牌位前，徐驍抒發胸懷時所說的話讓他格外深刻，「把天下看成一棵大樹，那些世家就是粗壯的枝枒，奪走全部的陽光，剩下的大部分人，就只能是樹下的雜草，漸漸的枯萎腐爛 。」胡軍形容當時進入拍攝場景時，就已經深深被震撼，導演把細節做的非常好，氛圍與劇情非常搭配，所以那場戲他和張若昀拍得很順。

演技精湛的胡軍，在拍攝《雪中悍刀行》時和許多年輕演員一起合作，他覺得從後輩身上學到很多東西，心態上完全沒有倚老賣老，「做好自己，別人看了是榜樣，就是榜樣，而不是為了榜樣而去做些什麼，何必非要給別人樹立榜樣。」胡軍言談間充滿處事智慧，魅力十足。胡軍與張若昀主演的口碑好戲《雪中悍刀行》自5月11日起每週一至週五晚間8至10點在中視頻道播出。