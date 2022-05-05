周四公布的一項調查顯示，由於企業廣泛地提高價格，讓英國上個月的商業活動出現近四個月以來最緩慢的成長。

標普全球/CIPS的服務業PMI從三月的62.6降到四月的58.9，跌到今年一月以來最慢的擴張速度；在一月之時，經濟正受到新冠Omicron病毒的騷擾，商業信心跌到低點。

標普全球的經濟主管Andrew Harker表示，生活成本危機和烏克蘭戰爭的雙重阻力，在四月開始衝擊英國服務業，新訂單增速大幅放緩，來到今年的最低水準，就是一明證。

綜合PMI在四月來到58.2，低於三月的60.9；產出價格指數則升到自1999年以來最高點。

標普全球表示，企業也持續在增加員工數量，以滿足需求。部分企業宣稱，由於員工短缺，暫停了一些計畫。

這些新的PMI數據將對英國央行構成重大挑戰；英國央行預計在今日(周四)稍晚將宣布升息，希望能抑制通膨，降低長期成長放緩的機會。市場預估，英國央行今日會宣布升息25個基點，來到1%，為2009年以來最高水準。

英國官方的CPI數據顯示，三月通膨率來到7.0%，為近30年最高水準，許多經濟學家預估，能源價格不斷上升，今年底的通膨率會來到雙位數。

然而工資水準趕不上通膨的上升。政府曾在三月時預測，生活成本將來到自1950年晚期以來最大的負擔水準。

消費者信心也因此在近期跌到自2008年7月以來最低水準，此也可能預示著經濟的衰退。

國際貨幣基金預測，英國經濟成長率，明年將達到G7國家最弱水準的1.2%。