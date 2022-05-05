工紙大廠榮成（1909）5日公布今年前四月營收179.01億元，年增19.6％；但自結稅前盈餘1.37億元，比起去年同期的8.15億元大幅縮水83.1％，換算每股純益0.11元。

去年初因為大陸「禁廢令」進口廢紙正式歸零，大陸紙廠少掉低價成本優勢，開始調升產品價格以反應成本增加，帶動工紙市場一波榮景。加上去年上半年疫情趨緩，出口順暢，兩岸掀起一波搶紙箱的風潮，墊高基期。

惟激情過後，去年底受到大陸能耗雙控政策，以及海運缺櫃拖累，導致大陸工紙市場從去年底就提前熄火，而今年以來再延續弱勢整理格局。為榮成今天公布前四月獲利大減的主因。

不過觀察榮成今年各月營運走勢，4月營收43.54億元，雖然月減兩成；但自結稅前盈餘8,936萬元，比3月成長11.9％，換算單月每股稅前獲利0.07元，登上今年單月獲利新高，如果比起2月的虧損狀態更是大幅改善。

展望後勢，第2季慢慢進入工紙及紙箱業的傳統旺季，榮成營運有望增溫。只是最近大陸疫情嚴峻，包括上海、北京等許多城市紛紛採取封城措施，工廠生產及運輸大亂，紙箱需求恐難逃衝擊，為今年旺季埋下變數。

榮成旗下大陸子公司江蘇榮成環保科技（昆山廠）4月一度配合防疫停工，不過4月30日已接獲當地政府通知復工復產，有利之後營運。

另外榮成維持穩健擴張腳步，繼2019年砸下70億元，擴大回台投資，包括在彰化二林廠增設1部年產20萬公噸的紙機，今年完成。榮成上月又宣布啟動第三波回台投資計畫，未來三年將投下35億元，包括在南崁及神岡廠建置自動化及智慧化綠色包裝產線、並在彰化二林廠建置生質能鍋爐。相關的新投資，可望為榮成營運持續注入新動能。