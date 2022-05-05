記憶體模組大廠威剛（3260）5日公告第一季財報，受惠於DRAM及NAND Flash現貨價回升，歸屬母公司稅後淨利季增近7.9倍達4.71億元，每股淨利1.82元優於預期。威剛4月營收受到中國疫情封城影響降至29.07億元，營運可望為全年底部區，預期外在環境因素消退後，下半年將重拾出貨動能。

威剛公告第一季合併營收季減3.8％達97.95億元，較去年同期成長7.7％，平均毛利率季增4.8個百分點達15.5％，與去年同期相較下滑3.6個百分點，營業利益季增逾1.7倍達5.25億元，與去年同期相較減少27.2％，歸屬母公司稅後淨利4.71億元，較上季成長近7.9倍，與去年同期相較減少31.2％，每股淨利1.82元。

威剛公告4月合併營收月減10.7％達29.07億元，與去年同期相較減少19.3％，累計前四個月合併營收126.68億元，與去年同期相較減少0.2％。其中，威剛4月DRAM營收占比達49.3％，固態硬碟（SSD）營收貢獻達31.1％，記憶卡及隨身碟等其它產品占比19.6％。