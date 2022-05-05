國家通訊傳播委員會（NCC）5日攜手中華、遠傳、台哥大等電信三雄，在高雄亞灣舉辦「5G躍臺灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗活動，包括無人機行動基地台、智慧旅運等多元創新應用。高市副市長羅達生致詞時指出，市府也和電信業者大力在高雄布建5G基站，就連南橫公路都可享受便利5G服務。

高市府與中央近年積極打造「亞灣5G AIoT創新園區」，NCC主委陳耀祥指出，中央補助9490萬元、電信業者投入2億676萬元，在高雄亞灣建置5G智慧設施及網路，並投入各項創新應用研發，光是今年第1季就完成101台5G基地台設置。

陳耀祥強調，將透過高雄亞灣5G發展的成功案例，遵循行政院前瞻基礎建設計畫，在「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」、「推廣數位公益服務」三大主軸下，加速推動數位建設。

陳耀祥也驕傲說，根據國際知名測速機構Opensignal於今年3月發布的亞太5G網路體驗報告，我國5G平均下載及上傳速率均名列第2名，僅次於韓國，5G視訊體驗更是亞太區第1名。相信在持續加速加量建置5G電信基礎設置下，我國消費者可享有更完善的5G服務，以及更有感的5G網速。

羅達生則提到，感謝NCC相當重視5G垂直應用，高市府也推出包括跨百光年、海音中心開幕、結合輕軌少女展現虛實整合演出等活動。另方面，高市府也和電信業者大力在高雄布建5G基站，約布建共3602個基站，覆蓋率達96.59％非常高，連南橫公路、桃源區，也可享受5G便利服務。

現場更展示5G多元的創新應用，中華電信藉由Web AR技術，打造高雄亞灣AR影像；遠傳電信則結合高雄港都特色，與臺灣港務公司攜手打造智慧觀光船，民眾飽覽高雄多處知名景點。台灣大哥大則以智慧城市為主題，展示5G及AI應用於車流及人流的大數據分析，為高雄的交通提供智慧的選擇。