有的時候會覺得自己很倒楣，但又找不出是哪裡出問題，一輩子很長，誰都有不順的時候，只要保持積極樂觀就一定能撐過去。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，以下狀況都可能帶來霉運，若遇到了千萬要格外小心，以免惹禍上身。

▍1.狗帶來的警訊

狗很有靈性，如果出門前，親近的狗不停狂吠，或是咬著衣物不放，建議就改天再出門，如果是非得要出門的狀況，一定要萬事小心，因為狗可能預感到你要出事，因此做出激烈的反應。經常需要在夜間外出的人，最好養隻狗同行，將能有趕走穢物的作用，最好是土狗，體型過小的寵物犬不適合。

▍2.床鋪觸犯風水禁忌

床鋪如果貼近窗口擺放容易犯沖，窗口的氣流和光線比較強烈，易導致失眠多夢，精神不振。床頭上有窗是散氣漏財的佈局，不利於居住者的財運。床鋪也不要向著門口擺放，人在休息的時候會不安穩，易做惡夢。

▍3.太久沒出門走走

出門遠行能夠轉換運勢，如果半年來都覺得運氣很差，棘手之事接踵而至，可以試著找一處自己感興趣的地方短途旅行，一來可以放鬆身心，二來可以轉運，不但能避開一些煩心事，還能改善不順的狀況。而且有些人命中帶驛馬，驛馬代表行動、旅遊、出行，這正符合你的運程，在恰當時機出門，好運就來了。

▍4.橋上小便帶來霉運

民間流傳一個傳說，如果在橋上小便會倒楣5年，從命理角度來看，對著橋或者在橋上小便，就是對大自然的不敬，橋代表著土和水的連接，當人沒有尊敬之心時，容易惹上災禍。隨意在橋上小便，本身也是違規行為，這樣的人沒有形象可言，對自己沒有約束力，事業上也不容易成功。

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