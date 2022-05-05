近年兩岸互動趨緩，有大陸台商反映海基會協處經貿糾紛案件減少，其原有功能受到質疑；更有學者提議將海基會朝向準智庫的功能轉型。對此，陸委會5日做出回應稱，根據統計，海基會每年處理兩岸案件仍達20萬件，是大陸工作體系的重要一環，尚無可取代。

陸委會副主委邱垂正表示，海基會是我政府依據兩岸條例，委託服務台商及兩岸人民的「唯一機構」，亦是政府與台商間重要的溝通平台。從2016年520以來，中國大陸因政治因素限縮兩岸制度化的聯繫管道，但海基會仍然向大陸海協會提出經貿糾紛的問題，需要協處的數量仍然很多。據統計，海基會協處台商經貿糾紛的案例，目前每年還有240件，對於協助台商的成效與功能依然俱在。

邱垂正強調，海基會是目前政府唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務仲介團體，為民眾提供必要的協助與服務，舉凡兩岸的文書查驗及驗證、兩岸協議執行事項、國人赴陸人身安全及糾紛協處等事項，其兩岸服務工作仍然非常繁重，也扮演兩岸重要的聯繫平台角色。

邱垂正引述數據說明，海基會過去處理兩岸相關案件，平均每年高達30萬件。近兩年受到疫情影響，仍有將近20萬件，可見海基會在保障兩岸人民權益，或扮演兩岸重要協議平台的角色，都是我政府大陸工作體系的重要一環，尚無可取代。

另外，針對海基會董事長繼續由許勝雄代理一事，邱垂正回應，政府過去是等繼任人選確定之後，就會盡速說明，在目前還沒有繼承人選之下，仍將持續由許勝雄領導海基會。