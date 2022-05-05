政府原定1日公告放寬從事專業工作港人在台申請定居門檻，但因有立委質疑國安疑慮，修法暫緩。對於目前修法進度，陸委會副主委邱垂正5日表示，政府已經研議4道關卡嚴格把關。

針對放寬從事專業工作港人在台申請定居急喊卡，邱垂正說，政府已經研議4道關卡嚴格把關，確保國安零風險。包括：一、拘留審查。對於是否符合我國所需的專業人才申請來台，事前進行專業國安審查。二、五年觀察期。連續居留五年期間，主管機關定期審核居留身份，大概一兩年內，申請者的居留證件必須向主管機關重新核發，主管機關在重新核發他的證件過程，就可以判斷他過去從事的專業，及他留台的事由有沒有跟事實不符。

三、專案認定。將由內政部招集相關部會，審查相關專業是否符合台灣市場需求，相關數量是否衝擊台灣就業市場。四、國安審查。由國安單位進行個案審查。

至於有學者、立委提出疑問，港人是否要放棄永久居留證，才能申請定居？邱垂正說，港人是否要放棄永久居留證才能申請定居，政府機關會再研議、評估。港澳居民在居留定居方面，是依據《港澳關係條例》、《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》來台，跟外國人是依照《入出國及移民法》，在制度適用範圍有根本差異，無法完全類比。

邱垂正說，政府會持續與國會溝通，對於外界疑慮，政府不會貿然推動，他並特別說明，本案並非突然執行，是經過政府跨部會多次會商、反覆討論，並參採民間意見，將持續化解疑慮，整合各界意見，凝聚更多共識再去落實。