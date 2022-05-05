國立台東大學表示，由《天下雜誌》第747期5日出刊公布「天下USR大學公民調查」，台東大學榮獲公立一般中型大學組第1名殊榮，更在「環境永續」項目上獲4.2的高分，超越國立台灣大學。

台東大學5日表示，聯合國於2015年底提出17項永續發展目標（SDGs）後，全球各大學幾乎都將之列為學校發展的主軸。依SDGs概念推出的「天下USR大學公民」調查，是國內唯一從永續視角檢視大學的指標。

台東大學指出，《天下雜誌》2019年起借鏡企業ESG，從環境、社會、大學治理，加上大學最重要利害關係人教職員與學生照顧的教學承諾4面向共38項指標，以問卷回收暨教育部公開指標蒐集方式，均衡檢視大學的社會責任與永續發展，評選出台灣的大學公民楷模。

台東大學全力打造綠色大學，以凸出的環境面成績，在今年首度摘冠。60公頃的知本校區森林與草坪植被佔總面積61％。2016年起，台東大學成立校級單位的「綠色國際大學推動委員會」，由校長曾耀銘擔任主委。並於2021年推廣實施綠色辦公室認證，共有61個辦公室參加，其中34個辦公室分別獲得鑽石級、黃金級、銀級與銅級等不同等級認證。

除了師生在日常生活中踐行節能減碳之外，也透過課程深耕永續觀念。台東大學已全面導入與聯合國永續發展目標（Sustainable Development GoalsSDGs）之連結，教師於課綱中必須勾選與17個SDGs之相關連結，以利學生後續選課；同時修訂獎勵學術研究活動實施要點，若教師學術成果與SDGs相關，就可獲得20％的積分獎勵，讓學校與SDGs連結之課程及研究數量均逐年成長，提升學校師生的校外參與、社會服務與永續教育。