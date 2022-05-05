行動娃娃機！有名男子在台中某路口拍下1名外送員機車照片，他表示在停紅燈時，驚見眼前1輛外送機車掛滿娃娃，甚至連外送員安全帽上都黏上娃娃，但是，讓他覺得不妥的部分是外送機車的左轉燈被娃娃擋住，讓他覺得有些危險；網友看照片後也表示「送餐就送餐，出頭多，真的多餘」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1張照片，他表示在某路口停等紅綠燈時，發現前方1輛外送機車整車掛滿娃娃，「奇奇蒂蒂」娃娃擺在外送箱上，外送箱下緣還掛個日前紅極一時「魷魚遊戲」中的衛兵娃娃，不僅如此，連安全帽都黏上娃娃，但是該外送車的左轉方向燈卻被1隻娃娃擋住，讓他感嘆若外送機車左轉，都看不到外送員打左轉燈了。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「掛娃娃適量就好了吧」、「本業夾娃娃，跑外送才是兼職」、「這樣騎車可能比較不孤單」、「下雨天會特別重啊」、「為什麼要把外送搞的這麼累」、「行動娃娃機喔！為何要在路上害人」、「送餐就送餐，出頭多，真的多餘」、「出頭一大堆，你怎不去當藝人」。