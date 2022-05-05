原本預計在上月8日就要先發的富邦悍將郭俊麟，卻在先發前一天練習時不慎拉傷右腳，沒想到這次受傷休養、復健就是1個月，終於要在9日與樂天桃猿的補賽先發，郭俊麟苦笑說：「真的沒想到會晚這麼久。」

春訓時，郭俊麟就被設定在先發投手人選，投球狀態也十分理想，沒想到上月7日在訓練時卻拉傷右腿，球隊緊急改由李子強先發。回憶起當時受傷情況，他說：「剛好是在最後一趟，已經要結束的距離，腳抽了一下，原本以為是抽筋，但後來發現不是，趕快找防護員治療、檢查看有沒有辦法讓我在隔天比賽。」

郭俊麟表示，當下自己還是非常想要出賽，但教練團希望他是在身體健康、不要帶有疑慮的情況下去投球，怕對他造成不好的影響。在表定先發出賽前一天拉傷，郭俊麟坦言，當下心情難免感到沮喪，「因為自己都已經準備好了，通常是在準備好的情況下容易受傷，下次會再注意一下。」

本季郭俊麟在二軍先發出賽兩場都面對味全龍二軍，4月24日先發5局，用68球，投出4次三振，被敲6支安打、失3分，30日再度先發，同樣主投5局，這次用球數增加至86球，投出6K、1保送，僅被敲1安無失分。

郭俊麟表示，二軍出賽兩場狀況與受傷前落差不會太大，「第1場沒投保送，至少在心理覺得不會因為受傷後節奏不對，好球也都能控制。」至於9日將迎來本季一軍初登板，郭俊麟還不知道教練團對他是否會有投球限制，但他強調，就把自己該做的做好，「能投幾局不知道，就是盡量表現。」

之前他曾與桃猿隨隊練球，彼此也都熟識，本季初登板就要碰上「前隊友」，也讓郭俊麟直呼期待，「與其說有壓力，不如說比較期待，因為上來後就要遇到聯盟打擊狀況最好的球隊，之前在那邊也待過，認識很多人，隊友變成對手。」而他最期待碰上的桃猿打者是藍寅倫，「之前在二軍復健賽有遇到他，很期待與他對決。」