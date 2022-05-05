在中國大陸，勞動課將正式成為中小學獨立課程。中國教育部近日正式印發《義務教育課程方案》，將勞動從原來的綜合實踐活動課程中完全獨立出來，2022年秋季開學起，勞動課將正式成為中小學的一門獨立課程。

勞動課程內容共設置十個任務群，每個任務群由若干項目組成。日常生活勞動方面，包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護四個任務群。

生產勞動則包括農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用四個任務群。另還有服務性勞動，包括現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。