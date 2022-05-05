腦麻兒由於肢體或言語等多重障礙，需要長時間個別化的支持與培訓才有機會進入職場工作，幾乎多數想工作的腦麻兒無法獲得政府的身障就業轉銜服務，加上腦麻家長必須長時間照顧腦麻兒而無法正常工作，造成不僅僅是腦麻兒，甚至照顧者都面臨就業經濟困境。

7-ELEVEN與中華民國腦性麻痺協會、社會企業Story Wear今年再次合作零錢捐公益勸募活動，腦麻協會去年將「7-ELEVEN把愛找回來公益募款所得」，用於幫助解決腦麻兒就業問題的「浴火鳳凰計畫」，重新燃起腦麻兒對自我就業課題的希望與參與職前輔導培訓，同時給予家長心靈支持與腦麻媽媽就業技能培訓，與支持腦麻家庭的「雙養計畫」相輔相成，讓腦麻家庭從接受者轉變為主動付出對社會有貢獻的一份子。

今年除了零錢捐的公益勸募合作外，本次推出兩款腦麻兒設計、腦麻媽媽製作，充滿愛與環保的勸募商品「刺蝟愛抱包」與「星月小掛包」；購買可洽統一超商。