苗栗縣苑裡鎮130縣道，去年發生39起交通事故，其中有2件死亡車禍，縣府考量該段道路筆直，將3處路口號誌改為紅綠燈管制，期望藉此降低事故發生。

130縣道是苑裡鎮民眾重要聯外道路，可串聯苑裡鎮、三義鄉與大湖鄉數個鄉鎮，交通速限僅有每小時40公里，地方抱怨限速過低容易超速，在縣議員陳品安、張顧礫請願下，速限調升到50公里。

但130縣道中正9路與德行路交岔路口，路長約有2公里，因為路段筆直又有不少岔路，不少民眾不注意就發生事故，導致車禍頻傳，根據去年肇事調查紀錄，共發生39起交通事故，有2起是死亡車禍。

苗縣府工務處為此盤點130縣道14處路口，目前有有6處路口設置特種閃光號誌，並針對肇事的3處路口，包括130線與福田五路、130線與福田11路、130線與福田13路口，將原有的特種閃光號誌更改為紅綠燈行車管制號誌。

工務處表示，今年4月底已經啟用3處路口的紅綠燈號誌管制，每天從清晨6點30分至晚間10點管制運作，後續將滾動檢討成效以改善該路段肇事率，維護行車及行人通行安全。