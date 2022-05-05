韓國女團TWICE在世界各地都享有高知名度，來自台灣的成員周子瑜2019年曾獲得全球百大最美臉孔第一名殊榮，近年在歌唱舞蹈方面也大幅進步，成為美貌和實力兼具的女偶像；5月5日是韓國兒童節，TWICE官方IG也公開成員們還原小時候萌樣，子瑜今昔對比發現嬰兒肥沒了，蛻變後完全是女神。

周子瑜以TWICE一員出道至今人氣居高不下，女神級外貌卻有傻萌性格，更是團體中年紀最小的，從未成年到成年後風格也更有女人味，近期許多代言照都辣得粉絲不要不要；今（5日）是韓國的兒童節，TWICE成員們特地神還原小時候照片裝扮，各有特色也引起熱烈討論。

子瑜在韓國兒童節還原小時候扮相，被網友發現她真的從小美到大。(圖/ 摘自TWICE官方IG)

其中曾是全球第一美的子瑜不僅穿了一套和舊照相似度達9成的洋裝，紮起兩束公主頭，呆萌地看著鏡頭微微一笑，幾乎神還原小時候模樣；而子瑜童年的嬰兒肥也漸漸消去，現在的她有著一張精緻瓜子臉，顏值完全大升級，從小美到大的外貌令人看了目不轉睛。

大票網友看到子瑜根本沒什麼變，對她純天然的美貌感到不可思議，熱情留言誇讚，「怎麼可以這麼美？」、「一下性感一下可愛萌，太犯規了」、「根本沒什麼變化，就瘦了啊」、「誰家的美女啊？啊是子瑜呢」、「小時候可愛，長大美呆了」、「希望JYP對子瑜公平點，讓她多一點表現的機會啊」。