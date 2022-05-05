恐怖外送員！1名女網友家住6樓，先前某次要求外送員爬6樓送餐，後來發現飲料內有股煙蒂味，原本沒多想，日後卻有另名外送員「好心提醒」她，原來當地有外送員LINE群組曾討論過她，並說飲料確實「有加料」，她才驚覺不是店家失誤做錯飲料，而是遭外送員報復，為此嚇得再也不敢點外送。

該女網友在Dcard發文，她日前點外送要求外送員爬6樓送餐，事後喝飲料時發現有股煙蒂味，她原以為是店家茶包出問題，直到日後某天她收到另1名外送員傳訊息，對方說「你的地址我有印象，因為住的比較高，之前餐點可能被加料，希望你小心一點。」她才驚覺是外送員因不滿要爬樓梯，在餐點加料。

該名好心提醒的外送員說是出於善意才告知原PO，希望原PO相信多數外送員都是好人，也建議在下訂單時將備註寫清楚，如此外送員就能自行決定是否接單。（翻攝自Dcard）

該名好心提醒的外送員說有同行LINE群組內有不少人討論過原PO，提到「加料」一事，原PO擔心已有不少外送員知道她家地址，更擔憂日後仍會收到加料餐點，決定不再點餐；她強調先前讓外送員送上樓時，自己也會同時走下樓，如今疫情嚴重就讓外送員送到3樓放地上即可，質疑即便外送員不滿也不能隨意加料。

後來該名好心提醒的外送員說他是出於善意才告知原PO，希望原PO相信多數外送員都是好人，也建議原PO在下訂單時將備註寫清楚，如此外送員就能自行決定是否接單，他說自己僅是「弱勢的外送員」；PO文曝光引發討論，其他網友紛紛喊好恐怖、太可怕。