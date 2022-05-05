111年全國大專校院運動會5月7至11日登場，雖然疫情嚴峻，但主辦的國立體育大學強調不會停辦，希望讓選手在「亞運年」、「世大運年」先有比賽機會，屆時能在國際賽有最好發揮。國內房仲龍頭信義房屋全力相挺全大運及1.3萬名選手與隊職員，今年不僅加入贊助行列，更邀請過去具有運動國手或是體育背景出身的同仁錄製加油影片，希望邀請更多人一起為選手加油打氣、創造佳績。

今年全大運將有來自全國151所學校、共1.3萬名選手與隊職員參與，5月7日至11日為期5天的賽程，將有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球等22種競賽。雖然疫情不斷升溫，國立體育大學考量今年將有成都世界大學運動會、杭州亞運等重量級國際賽事，如期舉辦全大運可讓選手有更多實戰經驗，因此不打算停辦，而是藉著閉門比賽等防疫措施，希望仍讓選手盡情揮灑。

信義房屋贊助111年全大運賽事，開幕記者會上，由信義房屋仲介事業處總經理信泓浚出席力挺賽會。(圖/信義房屋提供)

信義房屋作為此次全大運贊助商之一，也熱情相挺。除配合賽事場地需求，協助提供帳篷，也特別找來學生時代也曾參與過國內外體育賽事的「學長姐」錄製「讚聲」，並將於賽事期間，每天於信義房屋官方臉書PO出一支加油影片。

此外，更特別的是，此次全大運有一名代表台北市立大學參加桌球女單賽事的郭鈺婷選手，長期與夥伴在雲林推動「島語文化營隊」，陪伴當地偏鄉孩子認識台灣島上多元的語言與文化，去年剛獲得信義房屋「全民社造行動計畫」的青年組楷模獎。這次她首次參與全大運賽事，剛好也是信義房屋首度成為全大運贊助廠商，特殊的緣分讓她直呼「很驚訝！」

為表達對郭鈺婷選手，以及其對社區事務、體育賽事的關心與熱情，信義房屋也將在官方臉書舉辦活動，PO出郭鈺婷向粉絲自我介紹、為自我打氣的影片，期待更多粉絲看到後，能夠集氣為她的全大運首戰加油。

信義房屋表示，賽事期間，歡迎國內觀眾延續去年東京奧運的熱情，雖然不能入場加油，但可以透過線上直播方式，為選手打氣喊聲！