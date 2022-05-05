國立暨南大學「願景計畫」，提供經濟弱勢學生多元升學管道及機會，最近，暨大收到100萬元的現金捐款；暨大學務長蔡金田表示，那是不願具名的熱心人士，看到暨大辦學的用心，因此決定拋磚引玉，以實際行動協助經濟不利學生。

暨大主任祕書曾永平表示，致贈單位是由民間企業家組成，預計將成立協會，持續捐贈辦學績效卓著的學校，此次捐款主要是針對經濟弱勢，但成績拔尖的暨大學子。

暨大「願景計畫」，主要是讓中低收入戶、經濟不利生及特殊境遇家庭子女，經濟弱勢學生優先錄取在地的國立大學，提供經濟弱勢學生多元升學管道及機會。暨大校長武東星表示，教育部啟動為期5年的「願景計畫」。配合12年國教課綱著重多元及適性輔導，由國立大學每年外加1000個名額，進入國家「5＋2」重點領域產業校系就讀。而暨大110-111學年度「願景計畫」分別獲核定80名及93名外加名額，以名額使用率95％估計，約有164名經濟弱勢與偏鄉學生透過計畫入學。

暨大去年成立募款策進會後，運用靈活的募款策略，例如在全國EMBA羽球賽、校慶運動會與募款餐會、藝術品與書畫義賣等，號召更多的學長姐關注母校的發展，以及讓更多的民眾看到暨大的轉變，齊心翻轉南投偏鄉，打造國際一流的學術殿堂。