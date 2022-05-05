民眾黨立委張其祿與高市議員吳益政今（5）日舉行記者會呼籲，高雄機廠都計變更案應融入地方生活圈發展。（柯宗緯攝）

「台鐵高雄機廠」都更案上周甫通過，未料遭地方、民代及文史團體質疑是「大卸八塊」計畫，完全忽略鐵路文化紋理。民眾黨立委張其祿與高市議員吳益政今（5）日舉行記者會呼籲，高雄機廠都計變更案應融入地方生活圈發展。對此，高市府回應，目前尚未定案，下周三將召開座談會，廣蒐各界意見，尋求社會共識。

橫跨鳳山、前鎮、苓雅3個行政區，占地約32公頃的台鐵高雄機廠，原為南台灣最大鐵路車箱維修工廠，因配合高雄市區鐵路地下化完工通車後臨港線停駛，經行政院核定遷廠。台鐵局與高市府合作開發辦理都市計畫變更，以提高土地價值挹注遷廠建設經費，4月27日該都市計畫變更案經由高市都委會決議附條件式修正通過。

曾任國家鐵道博物館籌備處主任的洪致文發文指出，大卸八塊的計畫道路跟使用區分，雖鼓勵投資者保留既有建築或工廠紋理，但新設道路全都暴力地切斷舊工廠的既有道路，把整塊地當作素地，不考慮既有的紋理與歷史痕跡，幾乎所有建築都難以保存。

吳益政認為，「台鐵高雄機廠」位於縣市交界邊陲地帶，堪稱世界級鑽石，卻被當成「碎石」切割，必須尊重既有的鐵道倉庫、廠區、空間紋理、道路及生態環境。

吳益政提到，該區是氣爆重建一大部分，理應與周圍社區公民參與討論並了解社區需求、公園綠地、休閒空間、停車場、社福中心，也建議將氣爆紀念公園遷移至此，透過都市再造來修補高雄氣爆帶來的歷史傷痕。

張其祿則建議，過去台鐵高雄機廠因過度專業、高牆封閉的廠區，和周遭社區形成隔閡，但仍脫離不了是社區之一份子，後續規劃應兼顧整體都市之歷史脈絡、文化及多元性，甚至更進一步應該從「鐵道博物館」的理念出發，使該區成為哈瑪星鐵道文化園區之延伸，成就高雄海港城更多的文化底蘊與觀光價值，彰顯產業鐵道在港都過去在經濟發展歷程及貢獻。

張其祿也建言，可參考台北市的華山文化園區、松山菸廠文化園區及剝皮寮文化園區之規畫方式，以原有的廠房、設施再造進行更完善的建置與招商，規劃文化、地方特色或是青農市集，增加高雄市民在地新創、青農、文化產業發展，也可以利用大空間廠房設置劇場進行展演；比起單純、重複性高的百貨商場規畫，更能創造其獨特性及觀光效益，也帶動當地社區的經濟活絡。

對此，高雄市政府重申，本案尚未定案，且已訂於下周三下午三點，邀請關注本議題的公民團體一起參與討論，廣泛搜集各界意見，期待透過民間文史社群丶專家學者以及台鐵局的參與，尋求工業遺址再生與鐵道紋理保存間的最大公約數。