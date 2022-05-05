《螢火蟲之墓》是許多觀眾心中的經典動畫。（甲上提供）

繼吉卜力工作室經典動畫重返大銀幕的首部作品《龍貓》在台上映，全台粉絲為之瘋狂後，為紀念「吉卜力三巨頭」之一的動畫大師高畑勲，片商甲上娛樂今宣佈將於7月8日起舉辦「高畑勲影展」。他一生嘔心瀝血催生而成的《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》以及宮崎駿企劃的《熊貓家族》總計6部經典之作，將在7月8日起於全台威秀影城上映，所有觀眾都能在戲院重溫高畑勲動畫的迷人魅力。

高畑勲、宮崎駿與鈴木敏夫是知名的「吉卜力三巨頭」，吉卜力工作室缺一不可，在動畫界最敢於開創的先驅高畑勲，早期曾經導演過膾炙人口的經典動畫作品包括《小天使》、《萬里尋母》、《清秀佳人》等作品，而高畑勲是在1968年動畫長片處女作《太陽王子·霍爾斯大冒險》與宮崎駿合作，2人接著製作《風之谷》時，高畑勲親自挖掘電影配樂大師久石讓，1985年與宮崎駿攜手創立吉卜力工作室，同年也擔任了冒險動作動畫電影《天空之城》的製作人成為影史經典，令吉卜力工作室從此在影迷心中的地位難以撼動。

高畑勲獨立製作的戰爭史詩《螢火蟲之墓》改編自野坂昭如的同名小說，他以細膩而寫實的手法，如實呈現戰爭的殘酷，和手足之間的情感，故事發人深省，藝術性更是超越國界，達成在法國連續上映20年創舉。高畑勲後續推出的《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》同樣選擇「抽離」的敘事手法呈現，皆以客觀角度審視日本在戰時的苦痛、戰後與現代文明接軌的歷程，讓社會能夠重新省思人類作為，當年在日本也有驚人票房紀錄。高畑勲熱愛探索動畫創作方式，描述山田先生一家人日常生活的《隔壁的山田君》不斷挑戰技術極限，集大成之作《輝耀姬物語》則是挑戰手繪線條結合水彩畫的製作工法，是當時業界前所未見的嶄新表現手法。

甲上娛樂也與聯合數位文創「吉卜力動畫大師—高畑勲展」共同推出聯票，讓吉卜力粉絲能更加深入了解這位熱愛生命與土地的藝術巨匠，未來也將推出電影預售套票、獨家特典等限量商品回饋廣大的吉卜力粉絲們。