今年適逢花火節20週年，雖遇國內疫情升溫，澎縣府亦是配合中央防疫政策全力辦好今年花火節活動。（張茂雄攝）

澎湖國際海上花火節原訂5月28日、6月11日以及6月25日，舉辦七美、望安以及吉貝三個離島場次，但因考量國內新冠肺炎疫情升溫，加上三個鄉公所擔心疫情擴散風險，以及離島醫療量能承載壓力，向澎湖縣政府建議取消，因此5日正式開會決議宣布取消離島場花火節活動，至於馬公本島觀音亭休憩園區的場次正常舉辦。

澎湖縣政府旅遊處表示，花火節是澎湖年度重大觀光活動，尤其今年適逢花火節20週年，更是國旅矚目焦點，舉辦期間雖遇國內疫情升溫，縣府亦是配合中央防疫政策，秉持防疫與經濟發展同步，策辦今年花火節活動。

雖然離島花火場次取消，但觀音亭園區主場依然按原訂計畫進行，縣府也呼籲大家出外旅遊要配合防疫政策，勤洗手，戴口罩，並下載台灣社交距離APP，另外澎縣府也採分流策略，推薦煙火欣賞點金龜頭、重光海堤、第三漁港、案山漁港、赤馬安檢站等地點，也歡迎民眾發掘更多煙火觀賞點，喜愛攝影民眾也千萬不要錯過「抓住澎湖之美」攝影比賽，發現澎湖煙火最美角度，用您的鏡頭紀錄花火20週年。