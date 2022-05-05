慶祝御盟集團創立25週年，高雄晶英國際行館限時限量推出週年慶住房回饋專案，雙人成行平日入住擁有18坪超大空間的市景客房享限定優惠8,525元，除贈送翌日養生晨食外，還可享有$2,000館內消費抵用金及保證25小時入住（16:00延遲退房）等禮遇；更攜手同屬集團的金馬賓館當代美術館，推出平日雙人含早餐每房9,200元起之《細品山海｜全新下午茶專案》，邀請旅人走訪藝術秘境，在「山林」綠意環繞中感受空間光影變化帶來的心靈饗宴，亦可於納海灣絕美景色於一身的雲垂樓品嚐全新「海洋」風下午茶，沈浸閒適愜意的城市漫旅時光。

晶英國際行館以最高規格敬邀貴賓尋覓城市隱密之所，以「無憂、健康、無環境賀爾蒙」為至高標準款待賓客，亦積極研發行館專屬香氛，除了結合港都海洋意象的行館開幕經典海洋空氣香氛系列獲一致好評外，近期更以金馬賓館當代美術館的山林意境為發想，巧妙結合中性木質印象，傳遞山海、泥土與水的自然融合為全新香氛主題，邀請旅人透過嗅覺細細品味高雄山林與海洋，感受身心靈全面沈浸的幸福旅程。

身心靈全然放鬆的旅程自然少不了最具幸福感代表的下午茶，位於行館28樓、以高空視野俯瞰港灣美景的雲垂樓，是以海洋水波為設計概念，營造都會摩登質感氛圍，為時尚男女、風格旅人的朝聖打卡之境。值此春夏更迭之際，特別由國際精品活動指定合作之廚藝團隊，集結海洋元素構思創作，如鮭魚卵干貝、海浪可麗露、珊瑚蛋糕、海鹽焦糖塔等各式甜鹹點心，悉心為旅人獻上全新海洋風下午茶組，以極致美味演繹海天一色的遼闊港灣與盛情驕陽，即日起至6月30日止，自官網或電話訂房配合指定入住之港景房型，再享「會員晶賞計畫」晚數加倍累計之集團週年慶優惠活動，5月31日前入住更可以全台最優惠六五折價格加購高鐵票。