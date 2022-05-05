警方於彭姓毒販住處，查扣第一、二級毒品及犯罪工具1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑警大隊溯源追查毒品案，2月接獲情資，身揹6條通緝、涉案的48歲彭姓毒販，疫情期間，躲進苗栗1處透天厝內、平日深居簡出，當警方到現場攻堅時，十分驚險，因彭嫌得知警方找上門，自己應逃不了，搏命從3樓開窗躍下，硬生墜落3公尺高的2樓鐵皮加蓋屋頂，經送醫脫險，依違反毒品罪嫌送辦，聲押獲准。

刑警大隊偵查第八隊接獲線報，彭姓毒犯曾多次遭警方查獲涉嫌毒品案件，無業的他，四處流竄販毒，由於他身揹6條通緝案，居無定所，常在苗栗從事販毒，且犯罪事證明確，即報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

「碰！」彭嫌被警方盯上，急忙想逃跑卻來不及，彭立即衝至3樓即開窗跳樓逃離墜落，員警早已預先佈署，阻斷其所有可能逃逸的路線，但當時情勢緊張，查緝員警不畏險境，彭也見狀欲搏命，最後「6條通」竟翻越窗台，墜落2樓鐵皮加蓋屋頂，緊急送醫後無生命危險。

警方於彭姓毒販住處，查扣第一、二級毒品、吸食器、電子磅秤、毒品分裝袋及行動電話等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！