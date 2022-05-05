台中市6歲男童，某天在父母親面前做出男女性愛的動作，並發出「嗯嗯」的聲音，父母追問男童就說，他上英語課時，有個「大哥哥」帶他到地下室或小教室，直壓他身上摸鳥鳥，父母拿照片給男童指認周姓「大哥哥」，警依妨害性自主罪送辦，一、二審認為，僅男童證詞，別無其他證據，最後判決周男無罪。

判決書指出，男童向父親說，該名「大哥哥」曾經2次誘使他在上英文課時，帶到教會地下室或1樓教室，趁四下無人之際，以手伸進內褲抓摸男童生殖器，並跪在其雙腳間以身體前後擺動發出「嗯嗯」聲音，男童父親拿出照片給兒子指認，立刻指認「大哥哥」。

男童父親說，當時兒子跪在床上，身體前後搖動，發出「嗯嗯」的聲音，模仿的是男女性愛的動作，因為從小都沒有給他看過色情限制級影片，或大人有這樣的行為被他看過，追問他為何會做這樣明顯像性行為的動作，他一直說有人教他，對他做這種動作。

男童母親說，有次她去接兒子下課，卻一直找不到人，因聽見在小教室傳來兒子哭聲，那時「大哥哥」也在兒子旁邊，就說因為兒子找不到媽媽在哭，周男向法官稱，是媽媽拜託他找小孩，但找到小孩沒多久，媽媽就到了。

一審判決認為整起案件證據不足，判決該名「大哥哥」周男無罪，二審時，法官認為，檢方應提出證據及說服之實質舉證責任，不足以證明周男觸犯妨害性自主罪，判決無罪。