看準吃素人口增加，高雄萬豪打造南部最大蔬食百匯餐廳「京享」。（高雄萬豪提供）

看準吃素人口增加，高雄萬豪打造南部最大蔬食百匯餐廳「京享」。（高雄萬豪提供）

看準吃素人口增加，高雄萬豪打造南部最大蔬食百匯餐廳「京享」。（高雄萬豪提供）

看準吃素人口增加，高雄萬豪打造南部最大蔬食百匯餐廳「京享」，有別於傳統素食料理方式，融合西式、泰式、日式及中菜料理等多元手法，強調保留食物原型增添風味，首重新鮮無農藥食材，走訪小農，與在地農友合作，嚴選產地履歷，要打破民眾對蔬食的刻板印象。

「京享」以多重烹調手法及餐點屬性分成15個餐檯區，每區自成一格，不惜成本使用蔬食者最夯的植物奶、燕麥奶、未來肉，和印尼的主食天貝、濃郁的蛋白質來源牛奶醍醐酪和機能蛋，同步供應健康養生的穀麥粉加入現 打果汁，以天然、健康為主軸，消費者食得安心；餐廳共有 400 個座位，設有10個包廂。

採用日本爐端燒，蔬食碳烤蒲燒鰻、麻糬、串燒、御飯糰、未來肉排，刷上主廚特製沾醬，風味獨特，打造鐵板現炒區，現煎猴菇排、香檳茸、香椿抓餅、蘿蔔糕，其中猴頭菇挑選熟成期適中、毛絨茂密，口感最佳，現炒檳榔花、山蘇、雨來菇等風味獨特蔬食。

鐵板蒙古區也提供東部多款季節野菜，如馬齒莧、胡棷葉、飛機菜、檳榔花、 山蘇、雨來菇等風味獨特蔬食，嚐鮮十足冷菜輕食區豐富多元，彩蔬藜麥銀杏果：有紅寶石之稱的藜麥，生產於屏東山地門，具豐富的膳食纖維且不含麩質，特適用於過敏性體質的人，與特級冷壓橄欖油調製，是茹素者的最佳聖品。

餘卵山藥細絲：以分子料理手法自製素食魚卵，特顯天然、仿真，日本山藥以細膩刀工切製而成猶如細麵，沾和風胡麻醬，配有食用花點綴，視覺味覺雙重享受。

享用異國風味餐點如用舌尖環遊世界，像是蔬食打拋肉，以泰式料理手法處理未來肉，加上蘆筍及彩椒，能品嚐到番茄的酸甜、檸檬的清香、羅勒草本香，堪稱一絕；香茅檸檬干貝：天貝是由黃豆天然發酵製成，低脂、高鈣、高蛋白營養豐富又好吸收，為健身者的最愛，享受美味兼具健康。