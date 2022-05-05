隨著氣溫越來越高，走進山林間，體驗森林浴、呼吸芬多精，防疫兼顧旅遊；台中市中興大學惠蓀林場啟用觀景台步道迎賓，校方表示，雖然疫情延燒，但是園區也是有防疫規定呼籲遊客得遵守，另外，園區的工作人員也都已經打滿3劑疫苗，希望遊客安心。

中興大學惠蓀林場日前歡慶滿106歲，園區內觀景台步道啟用典禮，興大校長薛富盛、農資院長詹富智及正隆公司總經理張清標等貴賓，帶著辦喜事的心情，為百年歷史的林場慶生，校長薛富盛說，因應全球淨零碳排政策，未來森林、土壤在減碳跟碳中和上面，能發揮其重要的功能。

中興大學指出，惠蓀林場曾於去年因應COVID-19疫情期間，防疫休園4個月，並斥資1500多萬元，打造觀景台步道，可沿著嶺線俯瞰關刀溪谷，眺望尾敏山；因北港溪及其支流縱橫交錯，造就了峽谷、瀑布、激流等，景色渾然天成。

當時日本東北帝國大學農科大學於1916年在台灣南投縣仁愛鄉設置演習林，1918年更名為日本北海道大學農學部附屬台灣演習林。1949年移撥中興大學後，更名為「能高林場」，1966年11月湯惠蓀校長於巡視林場時因公殉職，翌年5月1日更名為「惠蓀林場」。

「惠蓀實驗林場」佔地7477公頃，場內具有高山、峽谷，地形起伏，風景優美，海拔自入口處迎翠橋的450公尺至守城大山的2419公尺，高度差異近2000公尺，因具備亞熱帶、暖帶、溫帶氣候等不同的氣候特色，森林亦隨之呈垂直分布，兼有3帶的植物種類，孕育了多樣性的生態系。