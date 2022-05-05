鼻子在面相中被稱為「財帛宮」，一個人是財旺還是財弱，是貧窮還是富貴，都可以從這裡看出。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，鼻子長得好的人，通常財運也會很好，如果符合以下5種特徵，這種人賺錢特別順利，能過著手頭寬裕的好日子。

▍1.鼻型端正

如果一個人的鼻型端正不歪，鼻樑不起節，鼻頭有肉的話，往往為人正直，講義氣，修養較高，是一個可靠的人。這樣的人有自信，聰明機智，會把握各種機會賺錢。人品好，人緣也不錯，手邊的人脈有助於求財之路。

▍2.鼻子長

鼻子長的人通常性格十分執著，做事情認真負責，心思縝密，思路清晰，非常有頭腦。這樣的人身邊財源不斷，因為他們會發現隱藏在暗處的財富，並且即時把握。只是他們的性格比較固執，難以採納別人的意見，有些事情還需聽取旁人的建議，建議靈活處事，以免優點變缺點。

▍3.鼻子橫擴

通常人們認為鼻孔大或寬的人比較慷慨大方，存不住錢，但其實也不盡然。只要是鼻子與鼻孔比例協調，即使鼻孔大，一樣可以守得住財。如果再配上直挺的鼻樑，其人便是一個既會賺錢又會存錢的理財高手。

▍4.鼻頭有肉

鼻頭有肉的人通常擁有不錯的聚財能力，事業心很強，同時也很會尋找商機，能夠賺到很多錢。而且這種人姻緣運好，多數能和富有的伴侶結婚，得到大力的資金支持，過著富足的生活。

▍5.鼻樑挺直

鼻樑直、無疤痕斑點，看上去很舒服，有此面相的人通常都很自律，同時也非常好勝，不肯久居人下，這樣的人事業會蒸蒸日上，帶動財富不斷增加，越來越有錢。

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