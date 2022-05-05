中央銀行宣布拍賣第20期特殊號碼鈔券，5月19日起透過台灣銀行網站投標公開拍賣，特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計122組或4,592張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入扣除成本及面額後將全數繳庫，總計前19期拍賣收入8,988萬元，挹注國庫收入6,600萬元。

央行發行局局長鄧延達表示，第20期特殊號碼流通鈔券5月19日上午10時至5月24日上午10時止拍賣，有興趣收藏的民眾，可至台灣銀行網站參與投標。這次拍賣的100元、500元、1,000元券，單組最多張數56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式拍賣，方便民眾一次完整收集。

央行特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上二期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月。鄧延達說明，統計過去19期特殊號碼鈔券拍賣，扣除手續費、台銀拍賣作業成本及面額等必要費用後，全數繳交國庫，其中第19期總收入395萬元、淨收入為205萬元，19期累計總收入8,988萬元，淨收入為6,600萬元，第17期為110萬元。

特殊號碼流通鈔券拍賣的第一期是2012年10月，當時是三開典藏版開始，第二期開始即為特殊號碼流通鈔券，至第12期2018年開始推出「混搭風」，將不同面額的鈔券搭配為一組拍賣，反應相當好，並持續至本次的第18期均採這樣的組合。另根據參加拍賣的收藏民眾反應，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。

拍賣的特殊鈔券是在每一字軌的100萬張中挑選出28張拍賣，央行指出，觀察歷來特殊號碼鈔券拍賣結果來看，一向以「888888」最受歡迎，其中100元券在第二期時曾拍出1萬5,360元（或153.6倍）的最高價，主要是跟語音的八個「發」相近，深受收藏民眾喜愛，至於同號系列的「111111、222222、333333、 444444、555555、666666、777777、999999」也普遍受到收藏民眾的青睞。