據推估資料顯示，台灣失智人口十年內將拉升近46萬人，屆時每百位國人中就有2位失智症患者，因應超高齡社會即將到來，富邦人壽與商周於4月26日共同主辦「日本連線2022：反轉失智 老樂時代─健康趨勢線上論壇」，總計達4.5萬人次線上參與，邀請日本失智領域權威長谷川嘉哉醫師主題專講，以及嘉義大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任、永和耕莘醫院神經內科方識欽主任、台灣失智症協會徐文俊理事長、中華民國老人福利推動聯盟張淑卿秘書長等國內多位醫師專家，共倡台灣失智照護對策，廣獲民眾關注線上提問熱烈。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，謝謝方識欽主任和曹汶龍主任分享，以及中華民國老人福利推動聯盟、台灣失智症協會長期和我們攜手關注失智高齡，失智症已是社會安全議題，應該要有更多專家的實務建議和多元化觀點，才能找出符合國情的照護對策，此次跨海邀請鄰近國家日本的失智症權威─長谷川嘉哉醫師，越洋連線與台灣醫師和公益團體意見領袖共同對談，期盼汲取日本經驗、借鏡國際觀點，引領台灣走向友善且共融的社會。

日本失智領域權威醫師長谷川嘉哉，每個月診療一千名失智症患者，是日本首屈一指的失智症專科醫生，累積多年診療實務經驗與研究，他認為生活有許多行為與預防失智症關聯密切，並提出「牙齒護理觀點」，其認為正確的口腔清潔技巧能防止大腦老化，降低罹患失智、心血管疾病和糖尿病，且咀嚼能大範圍地活化大腦、刺激腦部，同樣也能預防腦部和整體健康退化。

富邦人壽長期以「預防、協尋、支持、知識傳遞」為失智高齡關懷主軸，持續支持推廣失智走失協尋手鍊，已累計幫助超過13,000名病友，並與全台相關診科醫師合作確診送手鍊服務，在確診第一時間啟動照護機制，同時也積極導入失智照護科技協作，攜手新北市政府推廣智能定位手錶，積極營造全齡守護失智的社會環境。