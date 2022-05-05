「木棉王」的棉絮隨果實迸裂飄散，最遠可達400至500公尺之外。（李金生攝）

台灣專業攀樹師團隊跨海協助執行「木棉王」一年一度的蒴果摘除作業及例行健檢。（李金生攝）

林務所提醒，民眾經過作業區時要注意落果，以維通行安全。（李金生攝）

矗立於金門縣定古蹟「清總兵署」內，相傳樹齡已有300歲的木棉老樹，火紅繁花落盡後開始結果，大量棉絮隨著果實迸裂隨風飄散，最遠能飄到400至500公尺外，讓呼吸道過敏的民眾苦不堪言，只能緊閉門窗避難。金門縣林務所今起連4天委託台灣專業攀樹師團隊協助摘除，希望熱鬧美景不再有惱人的困擾。

這棵由金門縣林務所編碼1號列管，推估為東南亞最高大的木棉，有「閩南木棉王」、「金門木棉王」之譽的老樹，樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅原約430平方公尺、枝下高約5.5公尺。每年3、4月間盛開火紅花朵，掩映古蹟「清總兵署」的翹脊建築，十分賞心悅目。

但火紅碩大的木棉花掉落後，果實就開始生長，大量棉絮會隨著成熟果實迸裂四處飄散，最遠能飄到400至500公尺外，不但造成環境髒亂，也讓呼吸道過敏的民眾十分困擾，周遭住宅在5到7月間經常要緊閉門窗，避免漫天飛舞的棉絮來襲。

縣林務所於2021年度對木棉樹冠進行調整，今年度開花量略少於以往，但果實數量依然十分驚人，為避免往年伴隨美景而來的困擾重演，再委託台灣樹木保育股份有限公司的專業攀樹師團隊，在5月5日至8日期間，協助執行一年一度的蒴果摘除作業及例行健檢。

該所特別提醒，摘除蒴果期間將封閉總兵署內通往木棉觀景平台的出入口，也希望民眾經過作業區時要注意落果，以維通行安全。