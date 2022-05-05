富邦悍將4日以3比1擊敗樂天桃猿，除了先發投手范米特好投壓制打者外，負責蹲捕的戴培峰也是另一致勝功臣。今年轉戰樂天桃猿執教的日籍教練古久保健二從對面看待前子弟兵的表現，坦言昨天他確實表現得不錯，他笑著說：「昨天我們是輸給培峰了，害我睡不著。」

古久保過去3年都在富邦擔任投捕教練，賽前也時常看到他一對一指導戴培峰，今年轉披桃猿球衣擔任一軍首席教練，但也會關心前子弟兵的表現。

昨天戴培峰迎來本季第2場先發蹲捕，與投手范米特有好的搭配，兩人也聯手壓制了桃猿打者，戴培峰也在4局抓到試圖盜壘的成晉，打擊上也有所表現，3打數1安打，貢獻1打點、1得分。

看到前子弟兵有好的表現，古久保也不吝嗇給予讚美，「他昨天引導投手做得很好，節奏也掌控的很好，許多細微的地方與范米特都有match到，他昨天表現真的很好，昨天我們是輸給培峰了，害我睡不太著。」

昨天戴培峰有1次成功阻殺，古久保認為，其實在富邦執教時，就感覺富邦的捕手群傳球能力很好，「如果投手有在看管一壘跑者的話，要從富邦捕手手中盜壘是很不容易的。」