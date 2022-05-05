農會正研擬加開一場次，或報名上限額度，讓更多人有機會參加。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區農會去年舉辦一日遊的食農小旅行活動，2至3天才額滿，且遇上疫情升溫，中途也有遊客因此而退團，而今年儘管疫情仍嚴峻，許多民眾似乎準備好「與病毒共存，生活還是得繼續過」的態度，這次農會同樣提供30個名額，一夜間報名人數竟衝破60人，秒殺速度打破以往紀錄。

鹽水區農會今年7月16日將舉辦「漫遊鹽水、食在有趣」食農小旅行，遊程包含鹽水意麵等體驗製作，並帶領遊客漫遊鹽水小鎮。擔心疫情等因素，無法湊足人數，農會特別提早開放網路報名，沒想到本周二下午一公告後，隔天一早承辦人員查看報名情形，發現竟已遠超過原訂名額上限的2倍。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，近年愈來愈多人重視食農相關議題，因此農會已經連3年向水保局申請補助，於暑假期間辦理食農小旅行一日遊；第1年開辦提供30個名額，大約1周報名才額滿，第2年準備同樣名額數，也至少2、3天達到額滿，然而今年報名情形卻是異常踴躍，讓相關的承辦人員都驚呼連連。

邱子軒提到，有一半的民眾，報名後隔天即繳完報名費，由於這次僅提供30個名額，一夜間來報名的民眾就達68人，針對較晚報名的朋友，承辦人員還打電話確認參加意願，很多人都表示，一定會做好防疫工作，將口罩戴好戴滿，期盼能增加場次等。農會今天經討論後，決定提高上限名額至40個，讓更多人有機會參加。