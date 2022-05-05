嘉義大學森林暨自然資源系教授詹明勳表示，民間自主性發起老樹調查的精神，難能可貴。（東山175休閒農業區提供／張毓翎台南傳真）

台南東山175休閒農業區籌備小組為了解在地老樹資源，邀請嘉義大學森林暨自然資源系教授詹明勳，一同走訪淺山丘陵地帶，發現不僅樹種豐富，而且逾百年的老樹爺爺，更是繁多，尤其不少老樹就在道路旁，卻鮮少被發掘。

台灣的老樹常存在廟宇旁、校園中等，與居民生活息息相關，卻經常被忽略，直到老樹一個個逐漸消逝，才會被重視和珍惜，東山175休閒農業區籌備小組近來執行轄內「老樹調查」，除了記錄、建置老樹的資料庫，以彰顯其價值，也希望宣導老樹保育觀念。

東山175休閒農業區籌備小組表示，這次從二坑埔吳祖聲家老屋旁，一棵5層樓高的老龍眼樹開始，再往北寮、李子園、埤仔墘、青山社區等地，看到茄苳、苦楝、麻六甲合歡、香樟、芒果、桃花心木、櫸木、白榕樹等樹種，有的老樹，即便樹齡已高，依舊生機盎然。

詹明勳說，龍眼是東山重要的農特產物，當地龍眼樹的栽培歷史應可追溯至清朝，此外現地調查時，發現玉華宮白榕樹及青山國小的芒果樹，初估樹齡100年以上。由於過去老樹調查作業，幾乎由公部門主導，這次民間自主性發起調查，結合生態休閒觀光，推廣在地人文、環境特色的精神，難能可貴。

「或許可以辦抱樹體驗活動！」參與老樹調查的在地居民詹承霖、王惠珊夫婦說，在疫情肆虐人心惶惶的此刻，老樹可以療癒人們的心靈，東山擁有這麼多的老樹，有機會的話也可以舉辦「抱樹活動」，讓更多的人可親近自然、認識家鄉。