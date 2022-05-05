本土疫情嚴峻，今日確診人數超過3萬例，下周開始大學即將進入畢業展季，且各校申請入學口試也將開始辦理，由於大學防疫量能不足，外界憂心校園恐成為防疫破口。教育部今(5)日晚間表示，以授課班級來開放大專校院實施遠距教學至本學期末，無須報部，但應確保學生學習成效。

針對近來大學端、教師與家長不斷反映，學生在大學校院確診人數不斷增加，擔憂校園疫情愈來愈嚴重，學校已無法負荷。教育部提到，近期已兩度邀集全國大專校院防疫長座談，交流各校執行防疫作業實務經驗與協助需求，釐清相關操作細節並研議提供相關協助措施。

教育部指出，針對學校作法共有3項依循：

一、因應防疫住宿需求調整授課模式

(一)依教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』(COVID-19)疫情暫停實體課程實施標準」規定，學校要實施全校暫停實體課程，除教職員工生應進行「自我健康監測」外，停課天數也要視實際疫情調查及風險評估結果後決定。

(二)惟學校如因學生確診或居隔人數於短期內急遽增加，以致宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，則學校得針對全校實體課程進行授課方式調整，並通報教育部。後續再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。

二、進行防疫授課演練

(一)為降低對學校教學、師生生活、社區環境的影響，學校進行授課防疫演練宜優先以小規模漸進為之，先利用周間上課時間，針對校內系所或課程，分批次、間隔或輪流來進行授課方式調整，無須通報教育部。

(二)學校倘進行全校、全院或全系(所)之授課防疫演練，以至一至二周為原則；超過二週者，請將授課防疫演練規劃先行通報教育部。

三、課程實施遠距教學

學校可授權授課教師於上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本學期末，無須通報教育部，但應確保學生學習成效。