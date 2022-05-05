補教名師高國華人生大起大落，曾經身價上億，卻因炒股入獄，導致他實體補習班全數收攤，事業跌入谷底，近來因為疫情，給了他線上英語教學機會，收入已達上億，今(5日)他接受資深媒體人黃光芹專訪，憶起過往也忍不住哽咽落淚。

高國華靠補教業起家，風光時一度開8家補習班，還投資了許多金店面，身價達上億，不過之後他開始走下坡，今他在節目《新聞不芹菜》回想起炒股案，坦言聽從朋友建議投資，卻被黑道當成大戶盯上，對方說股票慘賠是他害的，一再要他賠償，之後雙方打官司，他真的身心俱疲，懶得再上訴，乾脆直接去坐牢。

入獄第一天高國華就相當震撼，因為被迫脫光檢查、剃頭髮，並要和8個囚犯擠一間牢房，「有淚水也只能往肚子裡吞」，有次中秋節發柚子，一群人在比誰放的屁比較臭，「他們知道我是補教名師，就強迫每個人都要聞」，他只能照做否則日子過不下去，講到一度哽咽落淚。

高國華坐牢後，事業跌到谷底，過去2萬多名學生歸零、老師漸漸出走，他將補習班一家一家收掉，同時賣掉自己的3棟房地產，補貼給在補習班工作的老員工。

談到自己的近況，高國華現租一間10坪的房子，租金一個月2萬多塊，名下沒有任何不動產，不過人生很奇妙，近來他改攻線上英文課程，並成功打入大陸市場，一個月不到就賣出2萬套線上課程，收入達上億，但他坦言「經過重摔後，人生變得非常保守」，而因為一切來得太快，目前還來不及思考籌組公司等事情。