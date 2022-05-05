今年首季股市波動大，壽險業多以賣股票，實現獲利、落袋為安，證券商則按兵不動居多，唯獨銀行勇敢逢低加碼。據金管會5日公布最新數據，國銀3月底股票部位達8,172億元，若加上股市指數變動幅度，首季國銀應是加碼股市800～850億元，為金融三業中最積極逢低進場者。

首季債券殖利率狂飆，金融業手中近26兆元的債券部位，都面臨評價減損，但也因為利率反彈，銀行、保險者都積極加碼債券，銀行應加碼近2千億元，壽險業加碼幅度應逾6千億元。

據金管會統計，到3月底國銀持有股票部位已達8,172億元，債券則有7.04兆元；壽險業則是有2.66兆元的股票，債券部位已近19.3兆元，產險股票部位有630億元，債券則有877億元；券商自營部位投資國內外股票是636億元，投資國外債則是1,307億元。

但資本市場波動將影響金融業首季的資本適足率，銀行局主秘侯立洋表示，近期銀行就將申報首季資本適足率，股債價格變動會影響銀行的市場風險計提，若有銀行資本適足率變動極大，將會要求銀行提出說明。

至於壽險部分，保險局副局長林志憲指出，計算保險資本適足率（RBC）時，因為保單負債目前也是用固定利率計算，所以投資債券是用攤銷後成本，即債券市價波動對RBC影響有限，股票部分則是已啟動逆景氣循環機制，在股票下跌時，以半年均價計算，係數會下降，反而是股市上漲時，係數較高，影響RBC較大。

券商部分，證期局副局長高晶萍表示，券商資本適足率法定要求是150％，目前所有券商都在200％以上，且自營部位投資股債都有限額，此波變動目前對券商影響有限。