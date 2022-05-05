隨著本土疫情發燒，許多民眾選擇宅在家聚餐慶祝母親節，外帶宅食需求增加。位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，特別推出適合三～四人享用的外帶組合餐，集結招牌經典菜色，原價1,530元，外帶優惠價999元；單點外帶另享滿500元贈蟹黃絲瓜豆腐，滿800元加贈100元抵用券。

看好這波外帶商機，丰盛町分別推出輕鬆組合餐999元及丰盛組合餐1,399元兩款外帶合菜，搭配「胡麻養生蔬」、「蔥油烏骨雞」、「阿婆紅燒肉」、「土魠魚白菜滷」、「青龍嚇皮蛋」、「蟹肉巴可莉」、「鳳梨苦瓜雞」、「老菜脯雞湯佐雞絲麵」等輕台式料理，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康，適合全家大小享用。

其中，「胡麻養生蔬」以當季菠菜簡單調理後，淋上胡麻醬，清爽又健康；「蔥油烏骨雞」則以新鮮烏骨雞做成清爽冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢；「阿婆紅燒肉」選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味。

至於「土魠魚白菜滷」，以蝦米、蒜末、扁魚提香保留濃濃古早味，吸飽湯汁的白菜滷香氣十足，搭配香酥的土魠魚；「青龍嚇皮蛋」將炸過的皮蛋與青龍椒快炒收汁，醬香濃厚好下飯；「蟹肉巴可莉」將蛋白、蟹肉打成芡汁，淋在春季盛產的青花菜上面再以蝦卵點綴，色香味俱全。

此外，「鳳梨苦瓜雞」以文火慢熬，湯頭甘甜退火，保留雞肉的鮮美、軟嫩口感；「老菜脯雞湯佐雞絲麵」以陳年老菜脯與嚴選雞腿肉燉煮，加入當季新鮮蘿蔔，湯頭甘鮮味美，再搭配傳統雞絲麵，老菜新吃法超對味。