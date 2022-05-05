明基醫（4116）旗下專業醫療管理顧問公司康科特（6518）公告指出，加入明基佳世達醫療艦隊不到半年，受惠於集團資源整合效應，綜效持續顯現，擬與明基醫共同投資設立明悅智醫股份有限公司，正式跨入數位牙科醫療管理領域。

明悅智醫結合康科特醫療管理專長與集團在數位牙科醫療的技術開發與品牌拓展實力，將研發、生產、銷售與醫療服務串成一條龍服務平台，為牙科診所提供數位轉型與經營管理整合服務，使醫師能將精力放在醫療技術的提升和對患者的治療上。

康科特董事長劉靜怡表示，在全球人口高齡化、牙齒健康與美觀意識抬頭的驅動下，全球牙科醫材市場將逐年成長。康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別。為了擴大醫療管理顧問市場版圖，設立明悅智醫可將康科特的地區醫院管理服務延伸至牙科科別，未來可望放大康科特營收規模與貢獻獲利。