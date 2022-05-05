股市行情影響金融業獲利。金管會5日公布金融業首季稅前盈餘為2,614億元，比去年同期少賺逾562億元，衰退幅度達17.7％，其中廣義銀行業利息淨收入增加、呆帳提存減少，雖投資收益減少，但首季稅前獲利1,072億元，比去年同期增24.5億元，增幅2.3％；主要是券商獲利衰退55％、壽險獲利減25％，都是受資本市場行情比去年不佳影響。

首季證券商稅前獲利138億元，去年同期少賺171億元，證期局副局長高晶萍分析，主要是自營部位去年首季是大賺91億元，今年首季是虧20億元，一來一往影響111億元，另外經紀業務也因證券成交值少1.7兆元，經紀收入164億元，同比少21億元，首季承銷收入15億元，亦少8億元。

壽險業首季稅前賺1,288億元，比去年同期少430億元，衰退幅度達25％，主要就是投資淨收益同比少了335億元，即今年股債行情沒有去年前三月這麼好，壽險公司可實現部位減少所致。

但資本市場行情不如去年同期，市場波動加大下，金融業仍是有行業受益，即投信業首季稅前獲利37.15億元，比去年同期反成長7.6％，高晶萍指出，主要是投信資產管理規模增加，去年首季是4.65兆元，今年首季已破5兆元，民眾可能認為市場風險加大，將錢轉入基金，交由投信打理。