5月FOMC會議中，聯準會如市場預期升息2碼。會後記者會透露未積極考慮單次升息3碼之可能性，但也暗示未來將保持如此次的升息步調。元大環球市場投資研究團隊認為美國貨幣政策緊縮速度將快於其他國家，屆時資金或將回流美國，支撐美元指數高檔震盪，看好美元貨幣市場基金能受惠升息及美元指數強勢。

升息前，FedWatch一度顯示全年有調升11～12碼的機率，顯示市場對FED升息預期極度鷹派，令美元指數一度突破103關卡，年至今已上漲約8％。

近期經濟數據雖顯示美國經濟有所放緩，美國第一季GDP季增年率衰退1.4％，不如市場預期，主要受到貿易逆差擴大和庫存回補力道減弱的衝擊，但觀察消費者支出及固定投資仍強勁，供應鏈瓶頸也出現改善，價格、未完成訂單等指數下降。因此，在需求端保持強勁，供應鏈短缺問題逐步解決後，製造業應可持續維持景氣擴張。整體而言，美國經濟仍有一定韌性，不影響FED持續性升息，僅影響其升息速度。

元大環球市場投資研究團隊說明，在升息循環中，美元貨幣市場利率及短天期公債利率敏感度為最高，最易受貨幣政策影響而走揚，就Libor市場而言，於年初之際，貨幣市場利率即緩步向上，至3月中FED啟動升息後，利率隨著市場對FED升息速度加快而持續走升，目前3M Libor為1.33％，6M Libor為1.91％，12M Libor為2.63％(4月底收盤價)，今年以來分別上揚約112基本點、157基本點及204基本點。

元大環球市場投資研究團隊說明，聯準會官員頻頻釋放鷹派訊息，導致市場對美國經濟硬著陸的擔憂，令金融市場出現劇烈波動，因此，在今年FED將持續性升息及美元指數維持強勢下，美元貨幣市場基金雙雙受益，投資人可投資美元貨幣市場基金，暫時避開金融市場波動，同時掌握FED升息步調，貨幣市場利率逐步攀升，有機會提升整體基金收益。

美股方面，元大環球市場投資研究團隊說明，行情等待三大利多出現，Q2～Q3股市有望回穩。

在許多利空因素未全面消除前，金融市場可能持續動盪，對於股市而言最好的情境是「通膨觸及高點後轉折回落+聯準會轉變極鷹立場+製造業循環底部回升」。

一、聯準會轉變極鷹立場：本次FOMC會議後，鮑威爾表示未來兩次會議可能分別升息50個基點，未考慮升息75個基點選項。在經濟增速放緩+通膨降溫的情境下，Q2～Q3聯準會有望稍微改變極鷹派的立場。

二、通膨觸及高點後轉折回落：關注通膨高點是否落在3～4月份。接下來在能源、二手車及房租漲幅放緩下，搭配中國疫情高峰過後供應鏈擔憂緩和，有望看到逐步緩步下滑的CPI年增率。

三、製造業循環底部回升：以往製造業循環向下大約是三～四季的時間，若從今年初開始起算，製造業循環有機會在下半年落底，但因為此次庫存累積並不算高，整體製造業向下修正幅度有限。