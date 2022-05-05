被稱為「行走的費洛蒙」的男星瘦子，今(5日)無預警在社群宣布結婚，「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福！」並曬出兩人在海邊手牽手的閃照，死會消息一出，讓大批網友都崩潰。

瘦子所屬經紀公司本色音樂表示：「瘦子跟女友交往多年感情穩定，於日前登記結婚，因為疫情跟工作目前沒有辦婚禮的計畫，瘦子目前忙於準備演唱會的工作，謝謝大家的祝福跟關心。」

被問及是否雙喜臨門、生子計畫？經紀人語帶保留：「有好消息會再告訴大家。」經紀人也開玩笑說：「等疫情過後，本色正在考慮籌辦：本色結婚祭，阿嶽+大淵+瘦子連三天的婚禮。」

聽到瘦子結婚好消息，張震嶽說：「瘦子對女友那麼好，結婚不意外。結婚是愛的高度表現，因為要學習忍讓、尊重、分享，願他們開心在一起。」熱狗則表示，「瘦子騙人，我們不是說好一起married to the game（瘦子的新歌歌名）了嗎？」

頑童MJ116的小春說：「他在最好的時刻，遇到最好的人 是喜事。」大淵獻上祝福說，瘦子一直是他們當中創作的領先者，這次在婚姻這條路上變最後一名了，讓他（大淵）領先了哈哈。

瘦子與女友Jennifer交往多年，3月時曾被周刊爆料已經登記結婚，但他出面否認「沒新聞就編故事」，想不到今無預警官宣好消息，震撼外界。