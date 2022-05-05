澎湖西嶼大菓業漁港5日下午驚傳一8歲女童落海，海巡署澎湖岸巡隊大菓葉執檢站執勤人員下士王瑋翔，在聽到民眾緊急的呼救聲之後，第一時間與備勤的上兵陳佑顓，立即跳下海裡搶救這位失足的落水女童，幸好該處碼頭剛好有突起的礁岩可以攀附，2人一面安撫一面用救生圈將其救上岸。

這起意外發生在知名的大菓葉風景區旁，由於附近碼頭正在施工，道路動線有些混亂，根據來澎湖旅遊的家人表示，該女童因精神不濟，才不慎於岸邊失足落海，非常感謝海巡署官兵冒著寒冷的海水，第一時間跳下海實施救援。

澎湖岸巡隊表示，這名年僅8歲的女童落水時十分冷靜，她自行攀附在碼頭堤防邊坡，由於下方剛好有一突出的礁石，女童人雖受到驚嚇，還是冷靜應對大聲呼喊家人趕往，救起後她的手部有輕微擦傷，在安檢所人員實施初步簡易傷口消毒及包紮後已無大礙。

澎湖岸巡隊呼籲，澎湖每到夏季都有許多遊客，由於對區域環境不是十分了解，常會有海域的意外事件發生，希望民眾至港區及岸際活動時應多注意周遭環境以利自身安全。