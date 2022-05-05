在台灣名模圈內，王思偉因為個性內向低調，向來是不食煙火的仙女系名模，出道以來感情生活猶如一張白紙，讓周遭的親友無不為她著急。近日王思偉受邀進棚拍攝愛彼表（Audemars Piguet）時尚專題，或許是因為腕表品牌名稱充滿了愛，羞認自己「戀愛中」，果真是十足的「愛彼」（愛上他）。

王思偉秘戀已經兩年多，之所以能低調呵護這段愛情，全靠疫情所賜，佩戴愛彼表（Audemars Piguet）皇家橡樹精鋼腕表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Giorgio Armani）
王思偉秘戀已經兩年多，之所以能低調呵護這段愛情，全靠疫情所賜，佩戴愛彼表（Audemars Piguet）皇家橡樹精鋼腕表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Giorgio Armani）

王思偉與男友在疫情蔓延時深陷情網，如今已經秘戀兩年多，之前雖不小心被媒體拍到兩人手牽手逛超市，但為了呵護難得的愛情，這兩年兩人言行更加小心謹慎，十分低調，之所以能把戀情隱藏這麼好，全拜疫情所賜。

王思偉笑說，她與男友雖是公眾人物，但都非常重視隱私，若是戀愛提早曝光，難免就會有壓力，說不定會退縮而裹足不前。這兩年因為疫情，大家都不敢出門，刻意減少社交，走秀的工作也大幅縮減，可以減少外界的干擾和不必要的流言蜚語，談戀愛可以很低調、很自在，沉浸在兩人世界裡。

近來防疫政策鬆綁，時尚圈也逐漸恢復常態，一開春王思偉的秀約不斷，忙得不可開交，雖很累，但她份外珍惜，尤其第一次重返伸展台時，還有些激動，這才知道自己有多麼熱愛這份工作。

這回進棚拍攝愛彼表時尚專題，分別佩戴要價破百萬的皇家橡樹（

Royal Oak）玫瑰金鑽表和皇家橡樹精鋼腕表，讓她忍不住驚呼：「他（男友）也愛玩表，一定超羨慕我！」，還說要拿棚拍照向男友炫耀一番。

今年是愛彼表皇家橡樹（Royal Oak）五十周年慶，將於今年陸續推出Royal Oak新品，表殼、表面和表帶的設計皆略作調整，賦予更強烈的現代感，且多數新品皆搭載全新機芯，功能再進化。其中首波問市的皇家橡樹37mm自動上鍊腕表，具備時、分、秒及日期顯示功能，搭載全新5900機芯，厚度從4.26mm降至3.9mm，振頻從3Hz升提至4Hz，變得更薄、更精準，並提供60小時動力儲存，是款男女皆宜的中性腕表。

愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊腕表，37mm，精鋼款藍色表盤，70萬4000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊腕表，37mm，精鋼款藍色表盤，70萬4000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊精鋼鑽表，37mm，淺藍色表盤， 97萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊精鋼鑽表，37mm，淺藍色表盤， 97萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，軍綠色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，軍綠色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，銀白色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，銀白色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）

今年上半年愛彼表皇家橡樹系列的新品還包括38mm與41mm的自動上鍊計時碼表，下半年還將陸續發表41mm及34mm表款，值得拭目以待。

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