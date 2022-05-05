在台灣名模圈內，王思偉因為個性內向低調，向來是不食煙火的仙女系名模，出道以來感情生活猶如一張白紙，讓周遭的親友無不為她著急。近日王思偉受邀進棚拍攝愛彼表（Audemars Piguet）時尚專題，或許是因為腕表品牌名稱充滿了愛，羞認自己「戀愛中」，果真是十足的「愛彼」（愛上他）。

王思偉秘戀已經兩年多，之所以能低調呵護這段愛情，全靠疫情所賜，佩戴愛彼表（Audemars Piguet）皇家橡樹精鋼腕表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Giorgio Armani）

王思偉與男友在疫情蔓延時深陷情網，如今已經秘戀兩年多，之前雖不小心被媒體拍到兩人手牽手逛超市，但為了呵護難得的愛情，這兩年兩人言行更加小心謹慎，十分低調，之所以能把戀情隱藏這麼好，全拜疫情所賜。

王思偉笑說，她與男友雖是公眾人物，但都非常重視隱私，若是戀愛提早曝光，難免就會有壓力，說不定會退縮而裹足不前。這兩年因為疫情，大家都不敢出門，刻意減少社交，走秀的工作也大幅縮減，可以減少外界的干擾和不必要的流言蜚語，談戀愛可以很低調、很自在，沉浸在兩人世界裡。

近來防疫政策鬆綁，時尚圈也逐漸恢復常態，一開春王思偉的秀約不斷，忙得不可開交，雖很累，但她份外珍惜，尤其第一次重返伸展台時，還有些激動，這才知道自己有多麼熱愛這份工作。

這回進棚拍攝愛彼表時尚專題，分別佩戴要價破百萬的皇家橡樹（

Royal Oak）玫瑰金鑽表和皇家橡樹精鋼腕表，讓她忍不住驚呼：「他（男友）也愛玩表，一定超羨慕我！」，還說要拿棚拍照向男友炫耀一番。

今年是愛彼表皇家橡樹（Royal Oak）五十周年慶，將於今年陸續推出Royal Oak新品，表殼、表面和表帶的設計皆略作調整，賦予更強烈的現代感，且多數新品皆搭載全新機芯，功能再進化。其中首波問市的皇家橡樹37mm自動上鍊腕表，具備時、分、秒及日期顯示功能，搭載全新5900機芯，厚度從4.26mm降至3.9mm，振頻從3Hz升提至4Hz，變得更薄、更精準，並提供60小時動力儲存，是款男女皆宜的中性腕表。

愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊腕表，37mm，精鋼款藍色表盤，70萬4000元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊精鋼鑽表，37mm，淺藍色表盤， 97萬元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，軍綠色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表皇家橡樹Royal Oak系列自動上鍊玫瑰金鑽表，37mm，銀白色表盤， 176萬6000元。（Audemars Piguet提供）

今年上半年愛彼表皇家橡樹系列的新品還包括38mm與41mm的自動上鍊計時碼表，下半年還將陸續發表41mm及34mm表款，值得拭目以待。